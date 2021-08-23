Advertisements

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أشعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للتادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل بعض اللاعبين الأجانب بالفريق، من أجل إفساح المجال أمام قيد الصفقات الجديدة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن موسيماني يوافق على رحيل النيجيري جونيور أجاي والزامبي والتر بواليا، عقب تراجع مستوى الثنائي في الفترة الأخيرة، وذلك لقيد الثنائي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وأختتم المارد الأحمر اتفاقه للظفر بخدمات تاو وميكيسوني وحصل على توقيع الثنائي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقتين.

وأبدي موسيماني ترحيبه برحيل أجاي عقب تدعيم مركز الجناح بتاو وميكيسوني، بجانب تراجع بواليا وعدم إثبات جدارته في قيادة هجوم الأحمر.

وعلى الجانب الأخر، تلقى بواليا العديد من العروض الخارجية، بينما يبحث الأحمر عن تسويق أجاي في الوقت الحالي، من أجل إيجاد عرض مناسب له، حتى لا يضطر النادي لفسخ عقده وتكبد قيمة المدة المتبقية فيه أو الإبقاء عليه مضطرا.

ويظل معرفة موقف المالي ديانج من الرحيل، والذي يتوقف على لمقابل المالي للعرض التركي الذي وصله في الفترة الأخيرة من فريق جالطة سراي مقابل 5.5 مليون دولار، حيث يرغب الأهلي في الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

يرسي تاو الاهلي الأهلي أمام طلائع الجيش الأهلي أمام الجونة

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من نصف ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ ساعة

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

منذ أقل من نصف ساعة

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

بموافقة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي

عبد الغني: الأهلي يقرر تخفيض صفقة ديانج من 8 إلى 7 مليون دولار

الأهلي يضحي بنجم الفريق من أجل صفقة الكبرى

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي.. والخطيب يتحرك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements