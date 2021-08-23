موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

أشعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للتادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل بعض اللاعبين الأجانب بالفريق، من أجل إفساح المجال أمام قيد الصفقات الجديدة.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن موسيماني يوافق على رحيل النيجيري جونيور أجاي والزامبي والتر بواليا، عقب تراجع مستوى الثنائي في الفترة الأخيرة، وذلك لقيد الثنائي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.





وأختتم المارد الأحمر اتفاقه للظفر بخدمات تاو وميكيسوني وحصل على توقيع الثنائي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقتين.





وأبدي موسيماني ترحيبه برحيل أجاي عقب تدعيم مركز الجناح بتاو وميكيسوني، بجانب تراجع بواليا وعدم إثبات جدارته في قيادة هجوم الأحمر.





وعلى الجانب الأخر، تلقى بواليا العديد من العروض الخارجية، بينما يبحث الأحمر عن تسويق أجاي في الوقت الحالي، من أجل إيجاد عرض مناسب له، حتى لا يضطر النادي لفسخ عقده وتكبد قيمة المدة المتبقية فيه أو الإبقاء عليه مضطرا.





ويظل معرفة موقف المالي ديانج من الرحيل، والذي يتوقف على لمقابل المالي للعرض التركي الذي وصله في الفترة الأخيرة من فريق جالطة سراي مقابل 5.5 مليون دولار، حيث يرغب الأهلي في الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.