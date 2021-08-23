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موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:08 م
غدير أحمد
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أشعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للتادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل بعض اللاعبين الأجانب بالفريق، من أجل إفساح المجال أمام قيد الصفقات الجديدة.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن موسيماني يوافق على رحيل النيجيري جونيور أجاي والزامبي والتر بواليا، عقب تراجع مستوى الثنائي في الفترة الأخيرة، وذلك لقيد الثنائي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.
وأختتم المارد الأحمر اتفاقه للظفر بخدمات تاو وميكيسوني وحصل على توقيع الثنائي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقتين.
وأبدي موسيماني ترحيبه برحيل أجاي عقب تدعيم مركز الجناح بتاو وميكيسوني، بجانب تراجع بواليا وعدم إثبات جدارته في قيادة هجوم الأحمر.
وعلى الجانب الأخر، تلقى بواليا العديد من العروض الخارجية، بينما يبحث الأحمر عن تسويق أجاي في الوقت الحالي، من أجل إيجاد عرض مناسب له، حتى لا يضطر النادي لفسخ عقده وتكبد قيمة المدة المتبقية فيه أو الإبقاء عليه مضطرا.
ويظل معرفة موقف المالي ديانج من الرحيل، والذي يتوقف على لمقابل المالي للعرض التركي الذي وصله في الفترة الأخيرة من فريق جالطة سراي مقابل 5.5 مليون دولار، حيث يرغب الأهلي في الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.
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