الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد انتقال السيدة العذراء بكنيسة مار جرجس بمنسافيس





أعلن المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، ترأس، صلاة القداس الإلهي بمناسبة، عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وسيامة شمامسة جدد، وذلك بكنيسة مار جرجس بمنسافيس.



كان في استقبال نيافته الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة. وبعد انتهاء القداس الإلهي، قام صاحب النيافة بتكريم الشمامسة، وطلبة الكنيسة المتفوقين، مهديًا إياهم الهدايا التذكارية، كما اختتم الأنبا باسيليوس الذبيحة الإلهية بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.



الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الأب المطران على مشاركة الكنيسة احتفالها، بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وسيامة شمامسة جدد، بالإضافة إلى تكريم الطلبة المتفوقين بها.

