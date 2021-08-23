قداس عيد العذراء على مذبحها بصهرجت الكبرى



- عيد الملاك ميخائيل ١٢ بؤونه ١٧ يونيو على مذبح الملاك القبلي



- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي

- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، صباح اليوم القداس الإلهي، بمناسبة عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح الذي يحمل اسم السيدة العذراء بالكنيسة، حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي: