Advertisements

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 23-8-2021

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.95  جنيه للشراء.
 
52.41  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.32  جنيه للشراء.
 
52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.32  جنيه للشراء.
 
52.31  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
51.98  جنيه للشراء.
 
52.34  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.31  جنيه للشراء.
 
52.40  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.44  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.24  جنيه للشراء.
 
52.37  جنيه للبيع.

أخبار تهمك

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ أقل من ساعة

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements