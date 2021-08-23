وصول دفعة من الأشخاص الذي تم إجلاؤهم من مطار كابل إلى بلجيكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بوصول دفعة من الأشخاص الذي تم إجلاؤهم من مطار كابل إلى بلجيكا.

وقالت مصادر أمريكية، في تصريحات صحفية لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تهبط العشرات من طائرات النقل العسكرية الأميركية اليوم في مطار كابل.





وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.



