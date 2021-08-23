محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لتحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى



استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ مشروع تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالى، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان على رئيس حى الشرق والمهندس أحمد داوود نقيب المهندسين.



وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، برئيس الجالية الإيطالية بمصر، مؤكدا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين، والتعاون مع الجانب الإيطالى على أرض بورسعيد.



وخلال اللقاء، استعرض " المحافظ " مع الحضور كافة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى مشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى، مناقشآ كافة الجوانب المتعلقة بالاشتراطات البنائية الخاصة بتنفيذ المشروع، ووجه المحافظ بالتنسيق بين حى الشرق ونقيب المهندسين والجانب الإيطالى لسرعة إتمام الأعمال الإنشائية للمشروع وتذليل كافة العقبات.



ومن جانبه، قدم رئيس الجالية الإيطالية بمصر الشكر للمحافظ على التعاون المثمر، وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن الجانب الايطالى يدرك أهمية التطور الذى يتم فى القطاع الصحى بالدولة المصرية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، معربا عن سعادته بالمساهمة فى أحد المشروعات التى تضاف لمنظومة الصحة المتطورة ببورسعيد.



وشدد "اللواء عادل الغضبان "، على التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بالعمل، وكذلك الانتهاء من اعتماد التصميمات والرسومات النهائية الخاصة بالمستشفى والبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت.