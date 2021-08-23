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لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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شيع أهالي مركز مغاغة، شمال المنيا، جثمان والدة اللاعب أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن سيطرت على المودعين.

جاء ذلك بعدما أدى المئات من أهالي مركز مغاغة صلاة الجنازة على والدة اللاعب أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق بمسجد السلام الكائن بمدينة مغاغة.

وفاة والدة اللاعب أحمد حسن

وكان اللاعب أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، قد أعلن فجر اليوم وفاة والدته

ونعى أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والدته برسالة مؤثرة، قائلًا: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد حسن ينعى والدته برسالة مؤثرة

وأضاف عميد لاعبي العالم السابق: "ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها.. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها.. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة.. رحلت الأمن والأمان.. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور
لحظة دفن جثمان والدة اللاعب أحمد حسن في المنيا | صور

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