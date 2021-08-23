بشرى سارة للطلاب.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

بشرى سارة لطلاب المرحلة الأولى.. مؤشرات نتيجة تنسيق كليات القمة 2021





ننشر لطلاب المرحلة الأولى مؤشرات نتيجة تنسيق كليات القمة 2021، فمن المقرر أن ينتهى تنسيق المرحلة الاولى يوم الأربعاء المقبل 25 أغسطس.





وخلال الفترة الاخيرة تصدر محركات البحث عبارة مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021، ومن هنا تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقراءها الكرام المؤشرات الأولية لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى.





وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للكليات الحكومية سوف ينخفض بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% بمقارنة بالعام الماضي.





ومن المقرر أن تحديد التنسيق بشكل رسمي مرتبط بإعلان نتائج المرحلة الأولى بعد كتابة الطلاب رغباتهم، حيث أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في يومي "الأحد" و"الاثنين" بلغ 11 ألفًا حتى الآن.





وقال إن معدلات التسجيل ستكون في الزيادة مع نهاية موعد تنسيق المرحلة الأولي التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.





المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولي 2021

أكد وزير التعليم العالي أن تنسيق الحد الأدني للقبول في الكليات في 2021 من المتوقع أن ينخفض بنسبة تصل 10% من عن العام الماضي.

