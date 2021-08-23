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رئيس قسم الفضاء بجامعة زويل: "مصر هتنتج أقمارها الصناعية قريبا" (فيديو)
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:34 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى عبدالله، رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، إنه من المتوقع أن تنتج مصر أقمارها الصناعية قريبا، وهو ما يعمل على تنفيذه فريق عمل وكالة الفضاء الدولية.
وأشار "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "Ten"، اليوم الإثنين، إلى أن تكلفة عملية إطلاق الأقمار الصناعية تعتمد على وزن القمر الصناعي، حيث كلما كان وزن القمر أقل كلما كانت تكلفة إطلاقه أقل.
ولفت إلى أن مصر ستطلق 4 أقمار صناعية العام المقبل، حيث تعمل وكالة الفضاء المصرية على التعاون مع الجامعات على تصنيع الأقمار الصناعية، مؤكدا أن اتجاه مصر لأبحاث الفضاء خطوة جيدة، واطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم خطوة أولية لخطوات أخرى قادمة.
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