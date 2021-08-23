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في ٢ مليون جنيه.. التحقيق مع متهم نصب علي 7 مواطنين بالقاهرة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة حبس متهم بالنصب على عدد 7 مواطنين، وإيهامهم بالاستثمار في مجال تجارة المكملات الغذائية، مقابل أرباح شهرية واستولى منهم على 2 مليون و600 ألف جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص مقيم بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى، وباستدعائهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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