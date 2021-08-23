مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر قناة أون تايم سبورت:" محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك، يقترب من الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة".









وتابع:" يرعب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الخروج على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بحثا عن المشاركة بشكل أساسي".









وأختتم:" عبدالسلام يبحث عن المشاركة بشكل أساسي، من أجل العودة مرة أخري إلي صفوف نادي الزمالك، في ظل صعوبة المشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية".