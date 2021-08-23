Advertisements

مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements
اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر قناة أون تايم سبورت:" محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك، يقترب من الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة".


وتابع:" يرعب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الخروج على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بحثا عن المشاركة بشكل أساسي".


وأختتم:" عبدالسلام يبحث عن المشاركة بشكل أساسي، من أجل العودة مرة أخري إلي صفوف نادي الزمالك، في ظل صعوبة المشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية".

الكلمات المفتاحية

مدافع الزمالك يقترب مدافع الزمالك الاتحاد السكندري إلى الاتحاد السكندري

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ نصف ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مدافع بتروجت يقترب من الانضمام للزمالك

حازم إمام يقترب من الاتحاد السكندري

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد كارتيرون

الزمالك يرفض تجديد إعارة نجمه

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements