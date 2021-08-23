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مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:34 م
محمود دياب
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اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر قناة أون تايم سبورت:" محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك، يقترب من الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة".
وتابع:" يرعب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الخروج على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بحثا عن المشاركة بشكل أساسي".
وأختتم:" عبدالسلام يبحث عن المشاركة بشكل أساسي، من أجل العودة مرة أخري إلي صفوف نادي الزمالك، في ظل صعوبة المشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية".
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