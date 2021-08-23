عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك الكرة عن حقيقة الدخول فى مفاوضات مع عمرو وردة لاعب فريق باوك اليونانى.









وقال المصدر في تصريحات خاصة أنه لم يحدث أى مفاوضات من جانب الزمالك مع عمرو وردة وما تردد ليس له أى أساس من الصحة، ولم يطلب الفرنسى باتريس كارتيرون ضمه خلال الميركاتو الحالي.









وتابع:"عمرو وردة خارج حسابات الزمالك، وارتباط اسمه بالزمالك محاولة لتسويق اللاعب من جانب بعض وكلاء اللاعبين".









بينما أكدت مصادر "الفجر الرياضي" أن نجم المنتخب الوطني المصري لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري مؤكدين أنه يريد الاحتراف الخارجي في الفترة الحالية.









ومن المقرر أن يتم الإعلان عن صفقات الزمالك الرسمية عقب نهاية الموسم الجاري أو بعد ضمان التتويج بلقب الدوري المصري .



