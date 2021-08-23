Advertisements

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء اليمين الدستورية للمستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ومنح الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، المستشار عصام الدين محمد فهيم، رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

إقرأ أيضا..

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيها بشأن الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

الكلمات المفتاحية

هيئة النيابة الادارية مصر الرئيس السيسي أداء اليمين أخبار مصر

أخبار تهمك

مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. عباس كامل يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا لـ"المخابرات العامة"

عاجل.. ناصر فهمي يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة

أماني الرافعي تؤدي اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

عاجل.. السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية (فيديو)

عاجل.. أول تكليف من السيسي للمحافظين الجدد

عاجل.. شريف سيف الدين رئيسًا لـ هيئة الرقابة الإدارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements