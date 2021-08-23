عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء اليمين الدستورية للمستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





ومنح الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، المستشار عصام الدين محمد فهيم، رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.





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