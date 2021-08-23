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عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:38 م
هدى عبدالرازق
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء اليمين الدستورية للمستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
ومنح الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، المستشار عصام الدين محمد فهيم، رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيها بشأن الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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