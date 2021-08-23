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بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وجه الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، صفعة قوية لمسؤولي نادي باريس سان جيرمان بعدما كان هدفًا للنادي الفرنسي في الانتقالات الصيفية سواء الحالية أو المقبلة.


ووضع ليوناردو بول بوجبا كهدف رئيسي من أجل تدعيم خط الوسط الصيف المقبل بشكل مجاني في ظل رفض نادي مانشستر يونايتد بيعه رغم رفضه تجديد العقد.


لكن بول بوجبا خضع اخيرًا إلى محاولات نادي مانشستر يونايتد من أجل تجديد عقده والبقاء مع الشياطين الحمر في المرحلة المقبلة.


ومن المقرر أن يكون بول بوجبا أعلى راتب في الدوري الإنجليزي، إذ عرض عليه مانشستر يونايتد الحصول على 500 ألف إسترليني أسبوعيًا في العقد الجديد.


وعلى الرغم من كل محاولات باريس سان جيرمان للاتفاق مع مينو رايولا للتعاقد مع بول بوجبا مجانًا الصيف الحالي، وتمسكه برفض تجديد العقد ولكن لاعب الوسط الفرنسي قرر البقاء مع الشياطين الحمر.


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