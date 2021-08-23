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تعرف على شروط القبول بكلية الشرطة 2021 للجنسين (الذكور والإناث)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:42 م
شروط القبول بكلية الشرطة 2021
شروط القبول بكلية الشرطة 2021
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تعرف على شروط القبول بكلية الشرطة 2021 للجنسين (الذكور والإناث)


تستمر كلية الشرطة 2021 في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بها لطلبة الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها والدبلومات والحاصلين على الثانوية من الخارج، أو الحاصلين على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن الحاصلين على شهادات الليسانس في الحقوق بالنسبة للذكور والإناث، وذلك حتى شهر سبتبمر المقبل، ما زاد البحث حول شروط القبول بكلية الشرطة 2021 والأوراق المطلوبة للالتحاق.

وسنستعرض لكم في السطور التالية، شروط القبول بكلية الشرطة 2021 للجنسين (الذكور والإناث)، وذلك وفقًا لما حددته وزارة الداخلية وهي كالتالي:

شروط القبول بكلية الشرطة 2021

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسبة عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2021 عن 22 سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية.

- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

* بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية:
الشروط السابقة ذاتها، عدا شرط ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية بالإضافة إلى ما يلي:

- أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي هذا العام 2021 أو العام السابق 2020.

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2021 عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عامًا للحاصلين على درجة الماجستير و35 عامًا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم "بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة" و165 سم للطلبة و160 سم للطالبات "بالنسبة لخريجي الجامعات".

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