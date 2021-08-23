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محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، القافلة الطبية ومبادرة التوعية التي تتم بالتنسيق مع كلية طب القوات المسلحة لأبناء الاسمرات بمركز طبي ٤ بحي الاسمرات.

وأشار محافظ القاهرة إلي أن القافلة الطبية تشمل إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى التوعية والكشف الذاتي على سرطان الثدي والتوعية بأخطار الإدمان وتوعية الأسرة بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.
محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات
محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات
محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات
محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات
محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات
محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي الأسمرات

الكلمات المفتاحية

قافلة طبية حي الأسمرات القوات المسلحة القاهره

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