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الصحة العالمية: تعطل نقل 500 طن من الإمدادات الطبية لأفغانستان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:47 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن 500 طن من الإمدادات الطبية لأفغانستان تعطل نقلها بسبب القيود المفروضة بمطار كابل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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