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هكذا حذر محمد صبحي الجمهور من الفن الهابط

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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صرح الفنان محمد صبحي، أنه لن يتوقف عن محاربة الفن الهابط، الذي يقدم في السينما والدراما، الذي يؤثر بالسلب على المجتمع المصري، حيث طالب الجمهور بالبعد عن هذه النوعية وذلك عبر حسابه على " فيسبوك"



وكتب محمد صبحي منشورًا، وعلق : سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط، الذي يهدم العقول ويسوه الوجدان.. لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين، فيقدمون المزيد.




وقدم الفنان محمد صبحي عدد كبير من الأعمال الفنية الهادفة، أبرزها مسلسل يوميات ونيس، الذي حرص من خلالها على تغريس بعض القيم الأخلاقية "

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