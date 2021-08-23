Advertisements

القومية للأنفاق تستقبل ثاني قطارات مونوريل العاصمة الإدارية خلال أيام

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن استقبال ثانى القطارات التى ستعمل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد خلال أيام، استعدادا لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع التى تمتد من العاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم المخطط فى مايو 2022.

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم، شاملا 22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كمس.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ 8 دقائق

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

02:31 م

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

01:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements