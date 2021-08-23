برلماني يشيد بجهود الدوله في مجابهة "كورونا"





أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجابهة فيروس "كورونا"، والدور الكبير الذي تقوم به في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على حياة المواطنين المصريين.





وقال "الخبيري"، في تصريحات له، اليوم، أن تجربة مصر في مجابهة فيروس كورونا تستحق الإشادة ومحل تقدير عالميًا، فمنذ اليوم الأول، والدولة سخرت كل إمكانياتها، وتضافرت جهود جميع مؤسسات الدولة من أجل مجابهة خطر هذا الوباء العالمي، وتعاملت معه من خلال استراتيجية شاملة ورؤية مستنيرة.





وطالب النائب نادر الخبيري، وزارة الصحة، بالتوسع وتخصيص مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كل محافظات مصر، للتيسير على الراغبين في السفر، توفيرًا للوقت والنفقات عليهم، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابيرالاحترازية، وعدم التهاون معها، داعيًا المواطنين الذين لم يسجلوا بياناتهم لتلقي اللقاح إلى سرعة التسجيل لتلقي اللقاح.





وأكد عضو مجلس النواب، أنه من المعروف أن مصر وضعت إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، انطلاقًا من مسؤولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها، ويجب علينا الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حتى لا نضيع جهود الدوله.

