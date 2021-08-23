محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي في الماسة



يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلتة غنائى المقبلة، يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، في مهرجان الماسة العالمين الغنائي.





يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي أغنيه "لوهتسيب"

وهي من كلمات تامر حسسن، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، تأليف وتريات سعيد جمال.





وتقول كلمات الأغنيه "ولو حاتسيب

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

بلا متاهه".