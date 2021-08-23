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هكذا طمأن محمد جمعه الجمهور على نضال الشافعي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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طمأن الفنان محمد جمعه، جمهور الفنان نضال الشافعي وذلك بعدما أجري عمليه جراحية أمس الاحد عبر حسابه الرسمي " إنستجرام"



كتب محمد جمعه :" الحمدلله اخي وصديقي نضال الشافعي بخير ويتماثل الشفاء الان"


آخر أعمال محمد جمعه مسلسل" نسل الاغراب" تأليف وإخراج محمد سامي بطولة احمد السقا،امير كراره،ادوارد،مي عمر ،محمد مهران

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