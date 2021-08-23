Advertisements

بايرن ميونخ رقماً قياسياً في الدوريات الخمس الكبرى

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي بايرن مينونخ الألماني أنه حقق رقماً قياسياً على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بتسجيل أهداف في 74 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وحطم بايرن ميونخ الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم ريال مدريد الإسباني، الذي سجل في 73 مباراة متتالية خلال عامي 2016 و2017، وذلك بعدما تغلب بايرن على كولون 3-2 الأحد في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وكانت آخر مرة أخفق فيها بايرن ميون بطل ألمانيا في هز شباك منافس، في المباراة التي تعادل فيها سلبياً مع لايبزغ في التاسع من فبراير (شباط) 2020.

ومنذ تلك المباراة، سجل بايرن ميونخ 214 هدفا، بمعدل 9ر2 هدف في المباراة الواحدة، وقد سجل النجم روبرت ليفاندوفسكي وحده 72 هدفا من بينهم هدف التقدم لبايرن ميونخ في مباراة قبل أن يضيف زميله سيرج جنابري الهدفين الأخرين للفريق.

وقال جنابري عن زميله ليفاندوفسكي: "هو واحد من أسباب هذا الرقم القياسي. إنه شعور رائع أن نكون جزءاً من هذا الرقم. أتمنى أن نتمكن من مواصلة هذا لمباريات أخرى".

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن: "بالطبع، هو أمر لطيف أن نسجل دائماً، خاصة بالنسبة للجماهير".

وانفرد بايرن ميونخ بهذا الرقم القياسي على مستوى مسابقات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

الكلمات المفتاحية

بايرن مينونخ الالماني الاتحاد الألماني يوزع تذاكر

أخبار تهمك

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ ساعتين

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ 9 دقائق

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ ضد بادربورن 2/3 في الدوري الألماني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

هل يُحقق ليفاندوفسكي المُستحيل ضد فولفسبورج ويُعادل رقم مولر؟

مواجهة نارية بين بايرن ميونخ ودورتموند في كأس السوبر الألماني

لايبزيج ينتظر بايرن ميونيخ بدون ليفاندوفسكي

تدريب بايرن ميونخ يحفز جوليان ناغلسمان للحصول على الألقاب

ليفاندوفسكي يحصد جائزة لاعب العام في ألمانيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

02:31 م

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

01:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements