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تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021.. ننشر رابط التقديم admission.egypt والحد الأدنى للقبول

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:35 م
تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021
تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021
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تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021.. ننشر رابط التقديم admission.egypt والحد الأدنى للقبول


ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب واولياء الامور لمعرفة تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن بداية المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الأخيرة، وقد بدأت المؤشرات الخاصة بالكليات المختلفة لكافة الشعب في الوضوح عقب بداية التسجيل لتنسيق المرحلة الاولى. 

وشهدت مؤشرات التنسيق للجامعات الحكومية 2021 انخفاض وهو ما جعل تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021 ينخفض، وسنستعرض لكم خلال السطور التالية تنسق الجامعات الخاصة والاهلية 2021 والحد الأدنى للقبول بالجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2021
انخفضت نسب ومعدلات الطلاب بشكل كبير وهو ما جعل نسب القبول بالجامعات الحكومية تكون منخفضة، ولذلك انخفضت نسب القبول بالجامعات الخاصة والاهلية 2021 بجميع المحافظات تبعًا لنسب النجاح للطلاب،  رابط التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2020-2021 عبر رابط الجامعات المصرية الأهلية حيث يتم  التسجيل وتعبئة بياناته المطلوبة.

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة والاهلية 2021
تم تحديد الحد الأدنى ومؤشرات القبول الخاصة بالالتحاق بالكليات المختذفة في الجامعات الخاصة والأهلية الموجودة في جميع انحاء الجمهورية، وذلك بعد فتح التنسيق للقبول في المرحلة الاولى للجامعات الحكومية، وجاءت نسب القبول للكليات في الجامعات الخاصة والاهلية على النحو التالي:-

- تنسيق الجامعات الخاصة كلية الطب البشري 90%.

- تنسيق الجامعات الخاصة لكلية طب الأسنان تبدأ من 86%.

- تنسيق الجامعات الخاصة في كلية الصيدلة يبدأ من 85%.

- تنسيق الجامعات الخاصة كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية يبدأ من 85%.

- تنسيق كلية الطب البيطري يبدأ من 75%.

- تنسيق كلية الإعلام في الجامعات الخاصة يبدأ من 55%

- تنسيق القبول بكلية الهندسة يبدأ من 75%.

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