أبو شقة: حزب الوفد يتعرض لهجمة شرسة





أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يتعرض لمؤامرة وهجمة شرسة خلال الفترة الأخيرة، تستهدف إبعاد الحزب عن دوره السياسي والوطني في الوقوف جوار الدولة المصرية.





جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.





وقال "أبو شقة" بأنه احتمل الكثير من البذاءات ولكن لكل شيء نهاية، وأنه سيتخذ كل ما يمكن من إجراءات من أجل الوصول إلى المتآمرين ومعرفة الممولين، وملاحقتهم بالقانون لحماية حزب الوفد العريق.





وأكد رئيس حزب الوفد، أن الهدف من تلك المؤامرة ليس أشخاص، وإنما هي مؤامرة ضد الدولة المصرية يراد بها إبعاد الحزب عن دوره في مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة.





يًذكر أن الزعيم سعد زغلول لقي ربه يوم 23 أغسطس 1927، ولحق به الزعيم مصطفى النحاس يوم 23 أغسطس 1965، كما صعدت روح الزعيم فؤاد سراج الدين إلى بارئها يوم 9 أغسطس عام 2000، إذ رحل جميعهم في شهر واحد ويحتفل المصريون والوفديون بذكراهم العطرة عرفانًا بدورهم النضالي الطويل لصالح مصر والمصريين.

