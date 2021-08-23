Advertisements

وثق ما يقارب 800 عام.. مُدير محكمة بجنوب اليمن يكشف لـ"الفجر" مفاجأة في كتابة" قضاة الشحر" (حوار)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:37 م
أحمد كرامة مدير محكمة الشحر الابتدائية بحضرموت
أحمد كرامة مدير محكمة الشحر الابتدائية بحضرموت
الشحات غريب
Advertisements
◄ وثّقت في كتابي من تاريخ 650 هجرية إلى 1441هجرية أي من ١٢٥٠ميلادية حتي ٢٠١٩م ما يقارب على 791 سنة

◄الظلم لم يلحق بحضرموت فقط فالظلم لحق بكافة محافظات الجمهورية اليمنية

◄أعتمدنا في التوثيق على المراجع والكتب التاريخية وبعض المخطوطات المحققة

◄ أول معهد قضائي كان في حضرموت بمدينة غيل باوزير أبان حكم الدولة أو السلطة القعيطية


كشف أحمد كرامة سالم البحسني مدير محكمة الشحر الابتدائية بمحافظة حضرموت "جنوب اليمن"، أبرز الصعوبات التي واجهته عند تأليف كتاب قضاة الشحر. 


وقال كرامة في حوار خاص لـ"الفجر"، من المفاجأت التي وجدناها إن معظم الباحثين الذين كتبوا عن بعض القضاة الذين تولّوا رئاسة المحكمة وايضاً بعض القضاة الكاتبين بأنفسهم سيراً ذاتية كتبوا تواريخ إستلامهم وتسليمهم المحكمة بتواريخ غير صحيحة والوثائق التي بحوزتنا تصحح أكثر الفترات الزمنية لتعينهم وانتقالهم وفق التنقلات القضائية.

وإليكم نص الحوار:-
ماهي أبرز الصعوبات التي واجهتك عند تأليفك كتاب قضاة الشحر؟

إن الكتب القاموسية أو كما تسمى ( معاجم)  تحتاج إلى من يتبناها من الناحية المادية لما يحتاج له المؤلف من تحركات وسفريات إلي بقية المحاكم المتباعدة وزيارة بعض القضاة المعمرين وزيارات اخرى إلى من سبقنا في مثل تلك الدراسات,  لذلك كان من المفروض أن تتدخل الدولة أو السلطة المحلية بالمديرية أو المحافظة وتسهيل الأمور المالية وإصدار التراخيص للبحث في أرشيف تلك المحاكم في ظل ان معظم الوثائق القديمة قد اصابها التلف لعدم الإهتمام والبعض منها أحرقت وأتلفت عمداً من قبل الحكومات المتعاقبة.


◄ قمت بالتوثيق لثمان مائة سنة مضت.. ماهي أبرز الوثائق التي عثرت عليها؟

نعم وثّقنا من تاريخ 650 هجرية إلى 1441هجرية أي مايقارب على 791 سنة أعتمدنا في التوثيق على المراجع والكتب التاريخية وبعض المخطوطات المحققة من 650 هجرية الى 1096 هجرية , حيث إن 1096 هجرية هو أول حصولنا على وثيقة وهي للقاضي عبدالقادر بن عبدالصمد الكندي وترتيبه في الكتاب ( 34) صفحة رقم  ( 98) وتتابعت بعده الوثائق ومن أهم الكتب والمراجع التى اعتمدنا عليها في توثيق الفترة الأولى : 1-  قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر تأليف أبو محمد الطيب بن عبدلله بن أحمد بامخرمة تحقيق محمد يسلم عبدالنور. 2-  كتاب تاريخ حضرموت تاريخ شنبل للمؤلف أحمد بن عبدلله شنبل تحقيق عبدلله محمد الحبشي. 3-  كتاب إيدام القوت في ذكر بلدان حضرموت للمؤلف عبدالرحمن بن عبيد اللاه السقاف والكثير الكثير من الكتب والمراجع لايسعني ذكرها , أما الوثائق التى تحصلنا عليها فنعتبرها كلها مهمة وتحكي حقبة زمنية لمن تولّوا القضاء في مراحلهم.

◄ماهي الذكرى التي علقت بذهنك عند تأليف الكتاب؟ 

 بعد إطلاعي على كتاب قلادة النحر لبامخرمة وكتاب الشحر عبر التاريخ للمؤلف خميس حمدان رأيت أنه لم يتطرق أحد في الكتابة عن تاريخ قضاة الشحر بشكل خاص فدخلت الفكرة في عقلي أن أكتب عن هذا الموضوع وبدأت المشروع بشراء المراجع والبحث عن الوثائق بتشجيع من القاضي منصور علي الصلوي رئيس محكمة الشحر في تلك الفترة والباحث الوالد عبدلله صالح حداد صاحب مقدمة الكتاب.


◄احتوى الكتاب على الكثير من المفاجأت والأحداث التاريخية .. هل يمكن إعطاءنا نبدة عن ذلك؟

 من المفاجأت التي وجدنا إن معظم الباحثين الذين كتبوا عن بعض القضاة الذين تولّوا رئاسة المحكمة وايضاً بعض القضاة الكاتبين بأنفسهم سيراً ذاتية كتبوا تواريخ إستلامهم وتسليمهم المحكمة بتواريخ غير صحيحة والوثائق التي بحوزتنا تصحح أكثر الفترات الزمنية لتعينهم وانتقالهم وفق التنقلات القضائية.


◄ لماذا لم يتم نشر الكتاب إلى الآن رغم مرور عامين على إنتهائك من تأليفه؟

من الصعب أن أشرع بنفسي في طباعة الكتاب لكبر حجمه وقد طلبت عرض سعر إحدى المكتبات لطباعة 1000 نسخه بناءً على طلب السلطة المحلية بالمحافظة فكان السعر بعملتنا المحلية مايقارب خمسة ملايين ريال كان ذلك قبل سنة ونص ولاندري كم تكون التكلفه في الوقت الحالي ولانزال في متابعة مع السلطة المحليّة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ ووكيل المحافظة للشؤن الفنية المهندس أمين بارزيق ونحن في انتظار الردود,  علماً بأني سلمت له نسخة من الكتاب مطبوعة ونسخة أخرى الكترونية.

◄كم مدة أستغرقت فيها كتابة هذا الكتاب؟

بدأت تقريباً من 2006 وأنتهيت في عام 2019 م، وقد اخذت ذلك على مهل لأنني موظف ومدير محكمة مديرية  الشحر وكل ماسنحت لي الفرصه أشتغل في الكتاب.


◄كيف أثبت كتابك الحق في إنشاء معهد للقضاء في حضرموت؟

 نعم كان أول معهد قضائي في حضرموت في مدينة غيل باوزير أبان حكم الدولة أو السلطة القعيطية التي أنتهت فترة حكمها 1967 م وقيامودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي جمّدت نشاط هذا المعهد وقد ذكر ذلك كتاب القضاة في حضرموت في ثلث قرن تأليف الشيخ عبدالرحمن عبدالله بكير ( مستشار قضائي سابق بحضرموت وعضو هيئة الأفتاء الشرعية)  في صفحة (52 ( إن أول فريق أو دفعة تخرجت من هذا المعهد في سنة 1943م إلى آخر دفعة وهي السادسة سنة 1963 م وذكر أسماء القضاة المتخرجين منه. نقلت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دراسة القضاة إلى العاصمة عدن عبر كلية الحقوق وبعد وحدة اليمنين سمي كلية الشريعة والقانون.


◄ماهو الظلم الذي لحق بحضرموت فترة الوحدة؟ 

إن الظلم لم يلحق بحضرموت فقط فالظلم لحق بكافة محافظات الجمهورية اليمنية ومن ضمنها حضرموت وهذا نتيجة المركزية المبالغ فيها من قبل المركز ( صنعاء)  فكل الإيرادات تذهب إلى العاصمة علماً إن حضرموت ترفد ميزانية الدولة بأكبر الإيرادات .

الكلمات المفتاحية

مدير محكمة الشحر الابتدائية كتاب قضاة الشحر قضاة الشحر حضرموت اليمن اخبار اليمن أحمد كرامة سالم البحسني

أخبار تهمك

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ 8 دقائق

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكثف جهودها الإنسانية لإغاثة السكان بمحافظة حضرموت

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات في الشحر بحضرموت

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات في الشحر بحضرموت

خبيرة آثرية: لا يوجد قانون دولي يحمي الآثار المهربة

وفد "الهلال الأحمر الإماراتي" يتفقد الأعمال الانشائية بالمكلا

قاضي بجنوب اليمن لـ"الفجر": نادي القضاة هو الممثل لقضاة الجنوب والحامل لكل ما يهدفون إلى تحقيقه (حوار)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

02:31 م

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

01:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements