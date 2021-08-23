Advertisements

المتحدث باسم جونسون: بريطانيا تأمل أن تتمكن من إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:45 م
جونسون
جونسون
وكالات
Advertisements

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تأمل أن تتمكن من إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان.

                            

وأضاف المتحدث باسم جونسون: "لن يكون ممكنا استمرار عمليات الإجلاء البريطانية من كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ 8 دقائق

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من ساعتين

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

02:31 م

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

01:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements