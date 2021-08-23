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المالية توضح شروط إحلال وتجديد السيارات وكيفية التسجيل بالمبادرة (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن الشروط الواجب توافرها لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال "عبد الرازق"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، إن الشروط تتمثل في أن يكون السن أقل من 65 سنة، وأن تكون رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى وهي "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر"، وأن تكون السيارة مصنعة منذ أكثر من 20 عامًا، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ أكثر من عامين.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن من يرغب في إحلال وتجديد سيارته عليه الدخول على موقع "gogreenmasr"، أو يكتب على جوجل مبادرة إحلال السيارات، ويقوم بتسجيل بياناته الأساسية للرخصة والبطاقة واختيار نوع السيارة التي يرغب في إحلالها، واختيار البنك الذي يريد التقسيط معه، موضحًا أن هناك 31 بنك على مستوى الجمهورية ولهم 400 فرع منتشر بالمحافظات، ومن بينها جميع البنوك الأساسية المملوكة للدولة بالإضافة لبعض البنوك الاستثمارية.

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