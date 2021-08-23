Advertisements

الصحة السعودية تسجل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:57 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
Advertisements

رصدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.                   

 

  وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

أخبار تهمك

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ أقل من ساعتين

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ 8 دقائق

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

02:31 م

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

01:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements