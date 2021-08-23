Advertisements

الجيش الأمريكي قام بإجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من كابول

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
صرح مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الجيش الأمريكي نقل ما يقرب من 10400 شخص من كابول على مدار 24 ساعة يوم الأحد، وساعدت 61 طائرة تابعة للتحالف في إجلاء ما يقرب من 5900 شخص.

وقال المسؤول إنه منذ 14 أغسطس، أخرجت الولايات المتحدة 37 ألف شخص من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان، أو ساعدت في إجلائهم.

وعلي صعيد اخر، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، خلال زيارة لسنغافورة إن الولايات المتحدة تركز على جهود الإجلاء الجارية في أفغانستان وإنه سيكون هناك متسع من الوقت لتحليل سياق انسحاب القوات.

التقت هاريس برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج والرئيسة حليمة يعقوب خلال رحلة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء في المنطقة كجزء من جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الاقتصادي والأمني المتنامي للصين. وصرحت هاريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة "سيكون هناك متسع من الوقت لتحليل ما حدث في سياق الانسحاب من أفغانستان".

وأضافت: "لكننا في الوقت الحالي نركز بشكل فردي على إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معنا والأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال، وهذا هو تركيزنا الوحيد في هذا الوقت".

فقد واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات في الداخل والخارج بسبب طريقة تعامله مع انسحاب القوات الأمريكية والإجلاء الفوضوي بعد استيلاء طالبان على السلطة. وقال لي "نأمل ألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى"، مضيفا أن سنغافورة عرضت طائرات نقل للمساعدة في عمليات الإجلاء.

سيكون جزء من مهمة هاريس خلال الرحلة إقناع القادة في سنغافورة وفيتنام بأن التزام واشنطن بجنوب شرق آسيا ثابت ولا يوازي أفغانستان. وقالت هاريس "اليوم، نحن في سنغافورة للتأكيد وإعادة التأكيد على علاقتنا الدائمة مع هذا البلد وفي هذه المنطقة، ولتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان الجيش الامريكي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من ساعتين

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ 8 دقائق

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ أقل من ساعتين

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية

منذ ساعة و نصف

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تستأنف المفاوضات مع "طالبان" بعد توقف دام ثلاثة أشهر

مجمع البحوث يكشف مصير بعثة الأزهر في كابول بعد تدهور الحال بأفغانستان

جنرال أمريكي: عمليات الإجلاء من أفغانستان ستزداد سرعة

بينما يكافح الغرب مع الفوضى في أفغانستان.. بايدن يدافع مرة أخرى عن الانسحاب

سويسرا تؤجل عمليات الإجلاء مع تدهور الوضع الأمني في مطار كابول

بايدن يبحث مع فريقه الأمني الموقف بأفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

02:31 م

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

01:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements