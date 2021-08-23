الجيش الأمريكي قام بإجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من كابول

صرح مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الجيش الأمريكي نقل ما يقرب من 10400 شخص من كابول على مدار 24 ساعة يوم الأحد، وساعدت 61 طائرة تابعة للتحالف في إجلاء ما يقرب من 5900 شخص.





وقال المسؤول إنه منذ 14 أغسطس، أخرجت الولايات المتحدة 37 ألف شخص من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان، أو ساعدت في إجلائهم.





وعلي صعيد اخر، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، خلال زيارة لسنغافورة إن الولايات المتحدة تركز على جهود الإجلاء الجارية في أفغانستان وإنه سيكون هناك متسع من الوقت لتحليل سياق انسحاب القوات.





التقت هاريس برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج والرئيسة حليمة يعقوب خلال رحلة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء في المنطقة كجزء من جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الاقتصادي والأمني المتنامي للصين. وصرحت هاريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة "سيكون هناك متسع من الوقت لتحليل ما حدث في سياق الانسحاب من أفغانستان".





وأضافت: "لكننا في الوقت الحالي نركز بشكل فردي على إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معنا والأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال، وهذا هو تركيزنا الوحيد في هذا الوقت".





فقد واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات في الداخل والخارج بسبب طريقة تعامله مع انسحاب القوات الأمريكية والإجلاء الفوضوي بعد استيلاء طالبان على السلطة. وقال لي "نأمل ألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى"، مضيفا أن سنغافورة عرضت طائرات نقل للمساعدة في عمليات الإجلاء.



