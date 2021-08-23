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تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 52.4 نقطة خلال أغسطس الحالي، مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع، بحسب ما نشرت "الألمانية".

واستمر نمو الطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ حيث تراجع المؤشر الفرعي لها إلى أقل مستوياته منذ يناير الماضي، مع الاضطراب الشديد في سلسلة توريد مستلزمات التشغيل.

في الوقت نفسه يتوقع مديرو مشتريات قطاع التصنيع استمرار نمو الطلب على القطاع حيث استمر الأداء القوي للمؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج وهو ما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العمالة بأسرع وتيرة منذ يناير 2020 .

من ناحية أخرى أظهر مسح جيبون بنك تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 43.5 نقطة مقابل 46.4 نقطة خلال يوليو الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 45.9 نقطة، مقابل 48.8 نقطة خلال الفترة نفسها.


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