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رابطة الدوري الفرنسي تعلن موعد التحقيق في أحداث لقاء نيس ومرسيليا
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:02 م
وكالات
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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومرسيليا في 25 أغسطس (آب) الجاري بعد إلغاء المباراة الأحد بسبب شغب الجماهير.
وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات.
وألغيت المباراة بين نيس وغريمه مرسيليا في الدقيقة 75 بعد مشاجرة بين لاعبي مرسيليا مع جماهير صاحب الأرض التي اقتحمت أرض الملعب.
وألقت جماهير نيس قوارير مياه على ديميتري باييه لاعب مرسيليا عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية ورد اللاعب بإلقاء قارورة تجاه المشجعين قبل أن يقتحم الجمهور أرض الملعب.
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