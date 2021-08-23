تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.





وتذاع مباراة الزمالك والانتاج الحربي على الهواء مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورت، الناقل لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري.





ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الانتاج الحربي في المركز السابع عشر والأخير برصيد 27 نقطة.





وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع أمام الانتاج الحربي:-





حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، إمام عاشور.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.