سيول: الولايات المتحدة أثارت احتمال استخدام قواعد كوريا الجنوبية للاجئين الأفغان

صرح وزير خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ناقشت "على مستوى أساسي للغاية" استخدام قواعدها في كوريا الجنوبية لإيواء اللاجئين مؤقتًا من أفغانستان، لكن المحادثات بشأن هذه القضية لم تتقدم.





وقال وزير الخارجية تشونج إيوي يونج للمشرعين في جلسة استماع برلمانية إنه لا توجد مثل هذه المناقشات جارية حاليًا، لكن في ظل استجواب إضافي، قال إن المسؤولين الأمريكيين قدموا طلبات أولية. واضاف "صحيح أن (الحلفاء) ناقشوا هذا الاحتمال على المستوى الأساسي للغاية.. ومع ذلك، لم يتم مناقشتها بجدية".





وقال تشونج إن أي استخدام للقواعد الأمريكية للاجئين سيتطلب إذنًا من حكومة كوريا الجنوبية. وفي بيان، قالت القوات الأمريكية في كوريا إنه لم يُطلب منها توفير سكن مؤقت أو أي دعم آخر لأي شخص يغادر أفغانستان.





ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم تتطلع إلى مواقع محتملة. وقالت القيادة العسكرية في بيان بعد ذلك: "إذا تم تكليفها، ستعمل القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وحكومة جمهورية كوريا مع الحفاظ على تحالفنا بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة والالتزام بتوفير والحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك".



