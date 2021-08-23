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البورصة تربح 10.3 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين، مع نشاط كبير على الاسهم الخبرية و المضاربية ارتفع معها العديد من الاسهم بالحد الأقصى .

وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13126 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 4255 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

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