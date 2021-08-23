البورصة تربح 10.3 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين، مع نشاط كبير على الاسهم الخبرية و المضاربية ارتفع معها العديد من الاسهم بالحد الأقصى .





وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13126 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 4255 نقطة.