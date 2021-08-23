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خبيرة : أتوقع أن تعود البورصة كمؤثر قوي في الإقتصاد المصري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:06 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه كلما عادت التلميحات عن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية كلما تفاعلات المؤشرات بالسلب ، حيث أن مؤشرات البورصة حساسة جدا لأي أخبار إيجابية أو سلبية ، بل ان الأخبار السلبية أكثر عمق وتأثير من من الأخبار الإيجابية ، فالخبر السلبي لة تفسير واحد، اما الخبر الإيجابي فالتفاعل علية متفاوت .


وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل" الفجر" أن  السوق متأثر بأخبار الأسواق العالمية والتذبذبات الحادة بسبب المتحور دلتا وتأثيرة علي الطلب العالمي سواء في السلع او في النفط ، فبعد أن كانت المؤشرات في ارتفاعات مستمرة في بعض جلسات الأسبوع الماضي ، عاد المؤشر الرئيسي للتواجد قرب مستوي 11000 نقطة بعد 6 شهور من عدم الاستطاعة للوصول الليها 

وأشارت الخبيرة أنه علي الرغم من ارتفاع قيم التداول اليومية ، وعلي الرغم من الأخبار الإيجابية ، الا ان المؤشر الرئيسي تحركاتة تتبع مشتريات المؤسسات وتحركاتها ، حيث أن معظم الأسهم القيادية انخفضت قيمتها في مؤشرات الأسواق الناشئة لصالح أسهم أسواق عربية أخري في المراجعة الدورية الاخيرة .


اما  عن المؤشر 70،  فبسبب تبعيتة لتعاملات الافراد والعرب ايضا ، والتي بدأت حصتهم في الإرتفاع التدريجي بل متوجهين نحو الشراء في معظم الجلسات إستطاع المؤشر 70 الوصول الي نقاط قياسية اسبوعية مع اداء ايجابي ، حتي مع جني الارباح فهو جني لحظي لايستمر لأكثر من جلسة واحدة ، ثم  يعود للارتفاعات مرة اخري ، وفي المحصلة النهائية يبقي التأثير الإيجابي للأخبار الإقتصادية الجيدة الي جانب تواجد البورصة الفترة الحالية في بؤرة الإهتمام من القيادة السياسية .

وتوقعت الخبيرة من خلال اللقاءات المتكررة بين رئيس البورصة ورئيس الوزراء لتنشيط وتبسيط القيد واجتذاب شركات جديدة للقيد في البورصة والعودة لتفعيل برنامج الطروحات سواء الحكومية او الخاصة ، ووضع خطة زمنية لطرح العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة والزخم المرتبط بهذا الخبر ، أن تعود البورصة لعصرها الذهبي وتعود كمؤثر قوي في الإقتصاد المصري وتعود الي دورها كمنصة للتمويل والقيد والتداول

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