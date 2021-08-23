فقد بصره منذ 10 سنوات.. "عم حسين" يروي كيف غيرت "حياة كريمة" حياته (فيديو)

روى حسين صالح، مواطن فقد بصره منذ 10 سنوات، كيف ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياته ومساعدته لكسب قوت يومه.





وقال "صالح"، خلال تصريحات له أذيعت عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن مبادرة "حياة كريمة" قامت بتوفير تروسيكل له ليعمل عليه نجله وينفق على عائلته، لافتًا إلى أنه لديه ولدان محمد ومحمود، أحدهما حصل على الدبلوم ويعمل للإنفاق عليهم، والأخر مازال يدرس، منوهًا بأنه كان يعمل وينفق على أسرته ولكنه فقد بصره منذ فترة، ولم يعد قادرا على العمل.



