ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 41 %

أظهرت بيانات جمركية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 40.9% سنويا على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.





وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 32.2 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس، مقابل 22.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.





في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 52.1% سنويا إلى 35.8 مليار دولار مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.





وبحسب القطاع، زادت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 39.8% سنويا وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 37% على الرغم من نقص المعروض العالمي من رقائق السيارات.





واستحوذت أشباه الموصلات على نحو 20% من مجمل صادرات البلاد، موطن شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس، بينما مثلت السيارات 7% من إجمالي الصادرات.



