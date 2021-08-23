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ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 41 %

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات جمركية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 40.9% سنويا على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.

وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 32.2 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس، مقابل 22.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 52.1% سنويا إلى 35.8 مليار دولار مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وبحسب القطاع، زادت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 39.8% سنويا وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 37% على الرغم من نقص المعروض العالمي من رقائق السيارات.

واستحوذت أشباه الموصلات على نحو 20% من مجمل صادرات البلاد، موطن شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس، بينما مثلت السيارات 7% من إجمالي الصادرات.

وقفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 55.3% سنويا مع ارتفاع أسعار النفط وسط تعافي الاقتصاد العالمي. 

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