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عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يقدم المهاجم الكونغولي أوراق اعتماده مع الأهلي منذ الانتقال لصفوفه في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة.

وتلقى اللاعب عرضًا من نادي مالاتيا سبور التركي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.


ولا يُمانع الأهلي في رحيل المهاجم الكونغولي في ظل عدم قناعة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بقدرات المهاجم الكونغولي.

وسيكون والتر بواليا أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب مسؤولو النادي الأحمر في التخلص منه رفقة جونيور أجاي حتى يتمكنوا من قيد الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو الذي نجح في التعاقد معهما.

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