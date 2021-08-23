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خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:27 م
الفجر الرياضي
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وافق النادي الأهلي على عرض مالاتيا سبور التركي للتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب المشرف على الكرة وافقوا على رحيل والتر بواليا وانتقاله لنادي مالاتيا سبور التركي موسمًا على سبيل الإعارة.
وأضاف المصدر بأن المهاجم الكونغولي سيطير إلى تركيا خلال الساعات القلية المقبلة للخضوع للكشف الطبي وإتمام الصفقة.
ولم يُقدم المهاجم الكونغولي أوراق اعتماده مع الأهلي منذ الانتقال لصفوفه في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة.
وسيكون والتر بواليا أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب مسؤولو النادي الأحمر في التخلص منه رفقة جونيور أجاي حتى يتمكنوا من قيد الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو الذي نجح في التعاقد معهما.
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