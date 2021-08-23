Advertisements
روسيا تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بحلول 2024
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:24 م
Advertisements
تهدف روسيا إلى إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية وفتح أكثر من 9 آلاف محطة شحن، بحلول عام 2024، بحسب استراتيجية النقل الكهربائي التي وافقت عليها الحكومة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم أنه من المقرر أن يتم توفير القروض وعمليات التأجير بشروط ميسرة للسيارات الكهربائية، بغرض زيادة الطلب عليها ودعمها.
جدير بالذكر أنه اعتبارا من عام 2022، سيكون هناك تصريح مرور مجاني للمركبات الكهربائية على الطرق التي تقوم بفرض رسوم. كما سيحصل منتجو عناصر وقود الهيدروجين على دعم من الدولة.
ويتعين أن تصل نسبة إنتاج المركبات الكهربائية إلى 10 بالمئة من جميع السيارات بنهاية عام .
Advertisements