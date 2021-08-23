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هيفاء وهبي تستعد لحفلتها غنائية في مدينة العلمين

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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تستعد الفنان هيفاء وهبي لإحياء حفلة غنائى المقبلة، يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، في مدينة العالمين الجديدة، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف أماكن السهر بمناسبة موسم الصيف.


وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل أحمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.


وعن أخر أعمالها الغنائية "لو كنت" مع أكرم حسني والتي حازت على إعجاب الجمهور، الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما ومن إخراج حسام الحسيني.

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