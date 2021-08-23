أحمد سعد يتغزل في زوجته علياء بسيوني



شارك الفنان أحمد سعد جمهوره صور جديدة له برفقت زوجتة علياء بسيوني عارضة الأزياء من عقد قرانهم.



علق "سعد" على الصور قائلا "دور ديما على إلي يفرح قلبك"



يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنيه "٢٠٠ جنية" والذي تحمل نفس الأسم الفيلم وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح.



ويدور الفيلم فى إطار إجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.