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استشاري صحة نفسية: "الصبارة الراقصة" ليس لها أضرار (فيديو)
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:10 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمد الشامي، استشاري الصحة النفسية، إن لعبة "الصبارة الراقصة" والتي تعيد الكلام الذي تسمعه من الأطفال أو الكبار ليس لها أضرار نفسية على صحة الأطفال، معقبًا: "في الأول والأخر هي لعبة".
وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الحديث عن أن "الصبارة الراقصة" تساهم في الإصابة بمرض التوحد أمر غير صحيح، موضحًا أن التوحد هو مرض غير مكتسب، والطفل المصاب به يولد به، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق بين لعبة "الصبارة الراقصة" أو الأيباد والبلايستيشن.
وتابع استشاري الصحة النفسية، أن هذه اللعبة تقوم بترديد حديث الطفل مع حركة بسيطة لإضفاء بعض البهجة أو المرح، موضحًا أنه لاحظ أن الكبار مبسوطين بهذه اللعبة أكثر من الأطفال، منوهًا بأن الهجوم على هذه اللعبة هو أمر طبيعي يحدث مع أي تغيير يحدث، مستدلًا على ذلك بالهجوم على التليفزيون عند ظهوره لأول مرة والآن أصبح متواجد بجميع المنازل.
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