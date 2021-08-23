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المكتب التجاري ببكين ينظم ندوة افتراضية حول نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين ندوة افتراضية حول " نفاذ الحاصلات الزراعية إلى السوق الصيني " بالتعاون مع رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا للحاصلات البستانية وبالتنسيق مع وحدة الاتصال المؤسسي بجهاز التمثيل التجارى حيث استعرضت الندوة سبل تعظيم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني وناقشت المعوقات والتحديات التي تعيق نفاذها خلال المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة 22 شركة منها 11 شركة مصرية بالاضافة الى ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية هيا وممثلين عن رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA  .

وفي هذا الاطار اوضح الوزير مفوض تجاري احمد زكي رئيس المكتب التجاري المصري ببكين ان الندوة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة تضمنت بنود السلع الزراعية المسموح بتصديرها من مصر الى السوق الصيني والتي تشمل الموالح  والعنب والبلح المجففف ونصف المجفف  كما استعرضت الجهود الجارية المتعلقة بالمفاوضات مع السلطات الصينية ممثلة في إدارة الجمارك وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري بهدف إدخال بنود سلعية زراعية الى السوق الصيني تتضمن الرمان والمانجو والبصل وبمايعزز هيكل الصادرات السلعية المصرية إلي الصين وذلك في إطار خطة المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلي الصين وتقليل عجز الميزان التجاري .

واشار الى ان المكتب التجاري المصري ببكين يسعى خلال المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للقطاع الزراعي في مصر في ضوء ما تشهده البلاد من استقرار اقتصادى وبيئة استثمارية مواتية فضلاً عن العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والتعاون المشترك في إطار كل من  مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الأفريقي .

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