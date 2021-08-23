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مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان في ضحايا الفيضانات

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، بيانًا أعربت فيه عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

وذكرت الخارجية، أن مصر تؤكد على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية، في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة؛ مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة.

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مصر فيضانات السودان السودان الخارجية المصرية

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