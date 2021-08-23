الهجرة: إعداد قوائم ببيانات المسافرين وإرسالها للصحة لتلقي لقاح كورونا





وأشارت مكرم، إلى إعداد الوزراة لقوائم بالبيانات الخاصة بالمسافرين لمن سبق لهن بتلقي لقاح غير معتمد في دولة السفر ، وذلك لموافاة وزارة الصحة والسكان بها، ليتلقوا لقاح كورونا المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها.



وأكدت الوزيرة على أهمية المتابعة والتنسيق لتجميع كافة البيانات الخاصة بالمواطنين المسافرين الحاصلين على لقاح غير معتمد لدى الدول المتوجهين إليها، لافتةً إلى أن الأولويات في الوقت الحالي للمسافرين بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج.



ووجهت وزيرة الهجرة بإعداد قوائم مفصلة بكافة البيانات الخاصة بالمسافرين المسجلين لدى الوزارة حتى تم إرسالها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.



ودعت السفيرة نبيلة مكرم المواطنين الراغبين في السفر وتلقوا لقاح فيروس كورونا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط التالي: https:forms.gle8cPmRNRKNnheWUQb7



عقدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع أعضاء غرفة العمليات بالوزارة، لمتابعة تسجيل المسافرين للحصول على لقاح كورونا لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج، وذلك لمن سبق وتلقى لقاح غير معتمد في دولة السفر.