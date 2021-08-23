مفاجأة جديدة بشأن مستقبل أجاي مع الأهلي

يسود اتجاه قوي داخل النادي الأهلي إلى فسخ التعاقد مع النييجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استمرار جونيور أجاي ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع مستوى اللاعب النيجيري في الفترة الماضية.





وأصبح جونيور أجاي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر حيث يسود الاتجاه القوي لفسخ التعاقد مع اللاعب خاصة وأنه يتبقى في تعاقده موسمًا مع الفريق الأحمر.





ويرغب الأهلي في فسخ التعاقد مع جونيور أجاي في ظل عدم حصول اللاعب على عرض للرحيل عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بجانب رغبة مسؤولو النادي في إخلاء أماكن بالقائمة لقيد الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.



