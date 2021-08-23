الأهلي يستعيد نجمه في موقعة الجونة

انتظم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وتعافى أجاي من الإصابة بالتهاب في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية أمام المصري البورسعيدي وفاز فيها المادر الأحمر 4-2.





وكان أجاي قد تعرض للإصابة بالتهاب في العضلة الخلفية بعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.





ولم يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني موقفه من ضم اللاعب لقائمة الفريق الأحمر التي ستسافر بعد قليل إلى الجونة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة قبل جولتين من ختام المسابقة.