تطور جديد في الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

كشف الأب بطرس دانيال، عن تطورات الحالة الصحية لـ الفنان نضال الشافعي، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "دانيال" قائلا: " نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان نضال الشافعي"، وذلك من خلال صورة جمعته به أثناء زيارته له داخل المستشفى.



وتابع قائلا: "أبدى نضال امتنانه لهذه الزيارة"، وطمأن جمهوره عليه ومحبيه.



وكان نضال الشافعي قد تعرض لوعكة صحية، مساء أمس حيث أجرى عملية جراحية في القولون، ودعى له عدد من نجوم الفن والجمهور متمنيين له الشفاء.